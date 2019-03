Liguria. Continua il dominio dell’alta pressione sull’Europa centro occidentale e di conseguenza il sole continua a farla da padrone sulla nostra regione. Vento da nord ancora protagonista in particolare sul centro ponente.

Secondo gli esperti del Centro Limet, la giornata di oggi si apre all’insegna dei cieli sereni quasi ovunque con temperature ancora basse nei fondovalle più protetti.

Per quanto riguarda le temperature minime registrate sulla costa sono comprese tra 7 e 13 gradi mentre nelle zone interne tra -2 e 6 gradi. I valori più bassi li troviamo in quota, in particolare sul Monte Bue (a 1785 metri a Genova) con -4.9 gradi e al Rifugio La Terza (a 2065 metri a Imperia) sempre con -4.9 gradi.

La giornata di oggi vedrà cielo sereno fino a sera con venti sostenuti da nord/nord est durante la mattina ma in calo dal pomeriggio. Le temperature massime sulla costa recupereranno qualche grado attestandosi sui 17/19 gradi, mentre nell’entroterra le massime saranno sui 12/16 gradi. Mare poco mosso sottocosta, più mosso al largo. Il periodo stabile ed asciutto sembra proseguire senza cenni di cambiamento. Verso il fine settimana il vento da nord dovrebbe cessare ma per quanto riguarda la pioggia ancora niente.

Domani, venerdì 29 marzo, ancora sereno. Durante la ore pomeridiane blanda attività cumuliforme sui rilievi. Venti: persistono settentrionali, al più moderati/tesi; in calo nel pomeriggio Mari: poco mosso sotto costa, mosso al largo. Temperature: Stazionarie.

Sabato 30 marzo ancora una giornata soleggiata ma con transito di velature. Qualche cumulo sui monti.