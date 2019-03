Meteo: l’anticiclone cede e lascia il posto a rovesci, cieli grigi e forti venti da sud

Liguria. Correnti umide oceaniche interrompono la lunga egemonia anticiclonica. Settimana che si apre con il ritorno delle piogge sulla Liguria. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 4 marzo, nuvolosità che tenderà a intensificarsi sul settore centrale. Prime precipitazioni tra Voltrese e Tigullio occidentale al mattino, a tratti potranno assumere anche carattere di rovescio, specie a ridosso dei rilievi; nel corso della giornata graduale trasferimento dei fenomeni sul medio-levante in estensione finale all’area dello spezzino. Venti in prevalenza da libeccio fuori costa sostenuto come da avviso; scirocco e poi ostro su Golfo di Genova e Tigullio, rinforzi al mattino, successiva rotazione a sud-ovest. Mare da mosso a molto mosso per onda via via più formata da libeccio; moto ondoso in ulteriore aumento dal pomeriggio, fino a diventare agitato il Ligure centrale (al largo) e lungo la Riviera di Levante dalla sera. Temperature: in aumento le minime, specie su costa centrale e orientale, in calo le massime, in modo più sensibile dove agiranno le precipitazioni. Saranno comprese sulla costa tra 8 e 14 gradi, nell’intero tra 2 e 12.

Domani, martedì 5 marzo, condizioni di variabilità a levante, ma più soleggiato al mattino e copertura che tornerà a farsi consistente a ridosso dei rilievi dalla serata; generalmente poco nuvoloso a ponente. Venti: insistono da ovest-sudovest, forti al largo; brezze sull’arco Ligure e poi di nuovo da sud-ovest moderato/ teso a levante fuori costa e sui rilievi appenninici. Mari: agitato al largo, bacino centrale e orientale; molto mosso altrove Temperature: in generale diminuzione in quota e nei valori minimi lungo il fondovalle interno del Genovesato e, localmente, del medio-levante

Mercoledì 6 marzo ritorno delle precipitazioni sul settore centrale, più probabili nella seconda parte della giornata con qualche rovescio atteso dal tardo/pomeriggio sera; persistono flussi meridionali al più moderati, rinforzi dalla sera.