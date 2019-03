Liguria. Il fronte di alta pressione che da giorni tiene in scacco l’Europa centro-meridionale cede temporaneamente il passo ad umide e fresche correnti nord-atlantiche, che tra lunedì e martedì faranno breccia sul nord-Italia recando un poco di instabilità ed un discreto calo delle temperature. È questa la previsione meteo per la Lguria secondo Limet, il centro meteo Ligure.

Previsioni valide per: domenica 24 marzo 2019

Cielo e Fenomeni: Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. In serata potrà fare la sua comparsa qualche innocuo batuffolo di maccaja tra il savonese orientale e il genovese occidentale.

Venti: Al primo mattino residui, deboli settentrionali sul centro-ponente, ma in rapida rotazione a sud-est in giornata. Nel pomeriggio venti meridionali in rinforzo sui versanti padani (“marin bianco”).

Mari: Poco mossi al primo mattino sotto-costa al Capoluogo e a largo, ma in veloce stemperamento nel corso della mattinata, quasi calmi altrove. Graduale aumento del moto ondoso in serata a partire da ponente.

Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.

Previsioni valide per: lunedì 25 marzo 2019

Avvisi: Venti tesi/forti da nord sul settore centro-occidentale in serata.

Cielo e Fenomeni: Nubi irregolari al mattino, in aumento nel pomeriggio sul centro-levante regionale, possibili deboli piovaschi in serata su contrafforti alpini e appennino orientale.

Venti: Deboli da nord-est a ponente, da sud-est sul centro-levante, in brusca rotazione a nord tra il pomeriggio e la sera tra savonese e genovese.

Mari: generalmente poco mossi sotto-costa, mossi a largo, fino a molto mossi in serata.

Temperature: In calo, specie sui rilievi.

Tendenza per: martedì 26 marzo 2019

Avvisi: Forti venti da nord/nord-est, specie sul settore centrale costiero e sui crinali montuosi.

Cielo e Fenomeni: Tempo in rapido miglioramento con ampie schiarite in estensione da ovest verso est. Nubi basse che potranno attardarsi sui versanti padani centro-occidentali. Forti venti da nord/nord-est, specie sul tratto di costa compreso tra Savona e Genova e sui crinali montuosi. Mari stirati sotto-costa, molto mossi a largo. Temperature in calo, marcato sui rilievi.