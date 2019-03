Liguria. Ancora alta pressione sull’Europa centro occidentale e ancora bel tempo sulla Liguria fino a domenica 31 marzo. Lunedì 1 aprile nubi in aumento senza pioggia.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, secondo gli esperti del Centro Limet avremo tempo sereno su tutta la regione. Durante la ore pomeridiane blanda attività cumuliforme sui rilievi senza conseguenze.

Venti deboli da nord al mattino, brezze nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature pressoché stazionarie: sulla costa minime tra 4 e 10 gradi; massime tra 18 e 20 gradi; all’interno minime tra -2 e 7 gradi, massime tra 13 e 16 gradi.

Per domani, domenica 31 marzo, bel tempo su tutta la regione. Velature in arrivo in serata a ponente. Venti deboli in regime di brezza lungo le coste. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie su valori molto miti.

Infine, lunedì 1 aprile cielo da sereno a velato su tutta la regione, stante il passaggio di nuvolosità medio-alta. Assenza di fenomeni, venti deboli e temperature miti.