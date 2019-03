Meteo: domenica con la pioggia, da lunedì torna il sole ma con temperature in calo

Liguria. Le umide correnti oceaniche regalano una domenica all’insegna di piogge e nuvole su Liguria e savonese. Qualche piovasco interesserà il territorio ligure tra oggi e lunedì. Martedì tempo in miglioramento, ma con un moderato calo delle temperature. Sono le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro Limet.

Oggi, domenica 17 marzo, al mattino molte nubi, più compatte su savonese orientale e genovese, con piovaschi sparsi. Altrove nuvolosità più irregolare e tempo generalmente asciutto. Tra il pomeriggio e la sera fenomeni che andranno a concentrarsi maggiormente tra genovese e spezzino, tempo asciutto su imperiese e savonese, con anche schiarite. Venti tra deboli e moderati da sud est-ovest. Mare tra poco mosso e mosso. Temperature in aumento nei valori minimi, in lieve diminuzione in quelli massimi, comprese sulla costa tra 10 e 17 gradi, nell’interno tra 3 e 13.

Domani, lunedì 18 marzo, al mattino ancora nubi piuttosto compatte sul settore centro-orientale, con residue piogge tra genovese e spezzino. Tempo asciutto altrove. Nel corso della giornata deciso miglioramento, con ampie schiarite in espansione da ovest verso est. Qualche nube bassa si attarderà sui versanti padani. Venti al mattino tesi/forti da nord/nord-est sul settore centrale costiero e sui crinali montuosi esposti, per lo più moderati altrove. Correnti in temporaneo abbattimento nel corso del pomeriggio. Mare stirato o poco mosso sotto-costa, tra mossi e molto mossi a largo. Temperature in calo sui rilievi, stazionarie altrove.

Martedì 19 marzo nubi basse al mattino sui versanti padani, altrove cieli per lo più sereni. Venti moderati/tesi da nord/nord-est. Mari generalmente mossi. Temperature in calo, specie nei fondovalle interni.