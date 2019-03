Liguria. Correnti settentrionali fanno ingresso sulla penisola, stante aria più fredda che scivola ad est, sfruttando la consueta spalla offerta dall’alta pressione che agisce ad ovest. Tempo in miglioramento lunedì, seguito da una temporanea e rapida flessione barica a cavallo tra martedì e mercoledì. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Avvisi: Per forti venti settentrionali. Raffiche sino a burrasca su zone esposte come valichi appenninici, sbocchi vallivi ed in mare aperto.

Cielo e Fenomeni: Residue nubi al primo mattino, in particolare nelle ore antelucane sul levante, ma con ampie schiarite e conseguente rapido rasserenamento. Nel pomeriggio cielo pressochè sereno ovunque.

Venti: Forti venti settentrionali, come da avviso.

Mari: mosso per onda lunga al mattino sottocosta, tendente a stirato con il passare delle ore. Molto mosso al largo.

Temperature: In aumento.

Costa min: +9°/+12°C, max: +16°/+20°C

Interno min: -1°/+8°C, max: +10/+16°C