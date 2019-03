Liguria. Una nuova rimonta altopressoria garantirà condizioni di bel tempo sulla Liguria con clima ancora secco e ventilato. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

A livello barico, si può notare una vasta figura altopressoria rimontare dal Golfo di Biscaglia verso levante. Nel frattempo la circolazione depressionaria che è stata responsabile della forte ventilazione dei giorni scorsi, tende a colmarsi sul basso Mediterraneo. Le perturbazioni atlantiche continuano a latitare scorrendo ben più a nord della Gran Bretagna.

Durante le ore notturne il cielo è rimasto sereno o poco nuvoloso ovunque. Le temperature minime sono rimaste stazionarie rispetto ai valori di ieri con solo alcune località di fondovalle dei versanti padani scese di poco sotto lo zero. Il valore minimo registrato a Savona è di 9,9°C.

La mattinata sarà caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche locale nube alta in più sarà presente sul levante. Nel pomeriggio e per il resto della giornata non ci saranno cambiamenti con le poche nubi sul levante che andranno a dissolversi. Le temperature massime saranno in lieve aumento con punte fino a +18°C sulle Riviere.

Vento moderato da nord est fino a metà giornata in successivo calo. La situazione ventosa in mattinata ed il clima secco giustificano uno stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Le raccomandazioni in questi casi sono sempre le solite: non accendere fuochi di alcun tipo, non fumare o compiere altre attività che possano creare comunque pericolo, non usare apparecchi elettrici o a fiamma per tagliare metalli, ecc.

Mare molto mosso al largo, mosso a ponente; stirato/poco mosso altrove sotto-costa; moto ondoso in generale diminuzione dal pomeriggio.

La giornata di domani sarà ancora asciutta, a tratti ventosa e con qualche nube alta innocua di passaggio.