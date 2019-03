Liguria. Un nuovo sistema perturbato si avvicina alle nostre zone da ovest richiamando correnti più umide dai quadranti meridionali. Ne conseguirà un nuovo aumento delle nubi sulla Liguria. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

A livello barico, si può notare un vasto sistema perturbato approcciare la Penisola Iberica e la Francia. Tale perturbazione è collegata ad una profonda bassa pressione centrata sul Regno Unito. Il debole promontorio anticiclonico che ci ha interessato nel corso della giornata di ieri si è ormai allontanato verso i Balcani.

Durante le ore notturne, abbiamo assistito ad un nuovo aumento della nuvolosità specialmente tra le provincie di Genova e Savona ma senza precipitazioni. Le temperature minime sono rimaste più o meno stazionarie rispetto ai valori di ieri: a Savona è stata di 12,4°C.

Nel corso della mattinata molte nubi saranno già presenti sul settore centrale della regione ma con assenza di precipitazioni. Delle schiarite anche ampie saranno presenti ai lati della regione ma in particolar modo sull’imperiese. Dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità ed in serata saranno possibili i primi piovaschi dal savonese orientale verso levante. Le temperature massime saranno in calo a causa della copertura nuvolosa con punte comunque fino a +15°C lungo le coste. Vento moderato di scirocco su gran parte della regione tranne che sull’imperiese dove si orienterà da nord est. Mare in nuovo graduale aumento fino a mosso.

La giornata di domani sarà caratterizzata dal passaggio della perturbazione sopra citata.