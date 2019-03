Mercato immobiliare, Fiaip Savona: “Lieve crescita delle compravendite in liguria, immobili il miglior investimento”

Savona. Il 2018 è stato un anno ancora in crescita in Liguria per il numero delle compravendite, con un totale di 21.777 transazioni, anche se con una crescita sicuramente meno significativa agli anni precedenti. A rilevarlo lo studio dell’Osservatorio Immobiliare della Liguria, presentato nella giornata di ieri, venerdì 29 marzo nella Sala della Trasparenza di Genova, alla presenza del presidente nazionale di Fiaip Gian Battista Baccarini, in cui è stato delineato l’andamento del mercato nell’anno 2018 in tutto il territorio ligure spiegato dal report di Guidavalorecasa.it che rappresenta oramai un indicatore preciso del mercato immobiliare grazie alla rilevazione di tutti i 235 Comuni della Regione.

“Nelle quattro Province liguri abbiamo riscontrato un aumento delle compravendite, seppur in misura minore rispetto al 2017 – ha affermato il presidente di Fiaip LIGURIA, Matteo Montanari – Per il 2019 però, è previsto ancora un calo dei prezzi”. Infatti, sul fronte prezzi, il 2018 ha registrato ancora un segno negativo che si attesta in Liguria su una media del -5,00 per cento. Le cause di questa anomalia tra compravendite – prezzi sono da ricercare in una domanda ancora debole rispetto all’offerta ed in una congiuntura economica che non ha mai sostenuto la ripresa.

Per quanto riguarda Savona e Provincia, alla presentazione dell’Osservatorio Immobiliare è intervenuto il presidente di Fiaip Savona, Fabio Becchi: “Abbiamo riscontrato valori positivi delle transazioni nel breve periodo, mentre nel lungo periodo abbiamo avuto un lieve calo – ha spiegato – Trend negativo per l’entroterra savonese, buon andamento per il capoluogo e la fascia costiera. In percentuale di valore abbiamo avuto una flessione in media del -5,00 per cento. In certe aree abbiamo avuto una stabilizzazione del mercato attuale, mentre tengono bene le zone di nicchia. Buoni risultati per la zona mare del capoluogo mentre c’è stato un calo nell’entroterra dal -4 al -6 per cento. Per quanto riguarda le locazioni, abbiamo riscontrato un boom delle transazioni di breve periodo”.

Le transazioni totali nel 2018 nella Provincia di Savona sono state in totale 5.250 (rispetto alle 5.000 dell’anno 2017). Il presidente provinciale Becchi ha in seguito fatto riferimento ad una importante relazione del presidente nazionale Baccarini rilasciata al Corriere della Sera in cui viene presentato il rendimento medio annuo dell’investimento che si è dimostrato positivo per le case del 4,3 per cento, per gli uffici del 3,6 per cento e per i negozi del 6,5 per cento. Questo, contro i titoli di Stato che si sono attestati in negativo del -2 per cento, con i fondi -3 per cento e la borsa (con i dividendi) –9,9 per cento.

“Con questi dati si evince l’importanza della vendita e dell’investimento immobiliare – ha affermato Becchi – Per questo l’immobile rimane il miglior investimento”.