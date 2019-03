Master of Food, a Millesimo due lezioni sul miele

Master of Food, il gusto di saperne ancora di più questa volta punta sul miele, a lezione di buono pulito e giusto. Le due lezioni si terranno a Millesimo presso la SOMS in Piazza Pertini il 20 e il 27 marzo prossimi, con inizio alle 20,30.

Spesso le nostre conoscenze sul miele si esauriscono in poche e fondamentali informazioni: lo fanno le api, è un liquido viscoso, ambrato, appiccicoso e dolce, è un prodotto naturale e “fa bene”. Tutto ciò è vero, perlomeno in parte, ma conoscere il prodotto in maniera più approfondita ci farà scoprire un mondo molto articolato e complesso, ricco di spunti interessanti. Ci guiderà in questo percorso Massimo Carpinteri, perito agrario, diplomato erborista, iscritto all’Aspromiele e Unaapi, docente master Slow Food, produttore di miele.

Prima lezione (20 Marzo 2019 ore 20,30)

Come nasce il miele, proprietà, caratteristiche e comparazione con gli zuccheri Perchè le api fanno il miele

L’organismo alveare

Il cibo delle api

L’ape e l’uomo, il ruolo dell’apicoltore

La relazione tra l’ambiente, l’ape e il miele che vi si produce Dal favo al vaso

La filiera produttiva

Vari tipi di zuccheri a confronto

Proprietà biologiche e alimentari del miele

Seconda lezione (27 Marzo 2019 ore 20,30)

A scuola di analisi sensoriale del miele, acquisto e uso del prodotto Tecnica di degustazione

Degustazione di diversi tipi di miele uniflorali

Dove comprare il miele

Come usare il miele

Prodotti tipici a base di miele

Le due lezioni si terranno a Millesimo presso la SOMS in Piazza Pertini con inizio alle ore 20,30. Quota di partecipazione 35 € Soci Slow Food (25 € sotto ai 30). Per aspiranti soci 55 € (45 sotto i 30 anni) compresa tessera annuale. La quota comprende la partecipazione alle due lezioni, Dispensa del Master of Food Miele, Quaderno appunti, Attestato. Per informazioni e prenotazioni Gianpietro 347 5946213 oppure meinero@alice.it o presso la Bottega dei Sapori, Millesimo piazza Italia. Le iscrizioni devono tassativamente pervenire entro il 10 Marzo e saranno accettate fino ad esaurimento posti.

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni.

Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì e venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.