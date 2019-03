Ceriale. Nell’intensa giornata dedicata alla marcia a Cassino, in provincia di Frosinone, domenica 24 marzo, si è distinta anche l’Atletica Ceriale San Giorgio.

Nel campionato di società categoria Cadette, la società cerialese si è piazzata al settimo posto con 69 punti, su diciannove sodalizi classificati.

Il buon risultato è stato conseguito grazie alle due atlete al via, Sara Buffa e Veronica Parodi. Entrambe hanno realizzato un ottimo tempo: Sara è giunta 26ª in 24’23”, Veronica 27ª in 24’24”, in una gara di 4 chilometri che ha visto 34 marciatrici al traguardo.

Per quanto riguarda la categoria Junior maschile, straordinario risultato per il finalese Mattia Braggio, cresciuto nell’Atletica Ceriale San Giorgio ed ora tesserato per il Gruppo Città di Genova. Mattia si è classificato sesto, coprendo i 15 chilometri in 1 ora 11’06”, realizzando il nuovo record regionale ligure Juniores under 20 e under 23.

Con il suo risultato, Braggio ha contribuito al sesto posto finale del Gruppo Città di Genova nel campionato di società categoria Junior maschile.

Buon risultato anche per Elisa Braggio, che come il fratello difende i colori del Gruppo Città di Genova. Si è classificata 27ª tra le Allieve, che hanno gareggiato sui 10 chilometri, in 1 ora 03’00”. Per la sua società, diciottesimo posto finale nella categoria.

