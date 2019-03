Manuel Gerundo e Umberto Ruggiero saranno tra i relatori del convegno sportivo di Zingonia

Savona. Manuel Gerundo (nella foto), il massofisioterapista dell’Albissola ed il preaparatore Umberto Ruggiero saranno tra i relatori del convegno, organizzato dall’Atalanta dal titolo “Case report: la gestione dell’atleta professionista di alto livello sano ed infortunato”, che si terrà sabato 23 e domenica 24 marzo, presso il Training Center di Zingonia in provincia di Bergamo.

Il convegno si inserisce nell’ambito di “Sport & Medicine Atalanta”, un’innovativa piattaforma, che apre le porte di un centro sportivo di una squadra professionistica a tutti coloro che lavorano giornalmente con i propri pazienti, portando le esperienze delle diverse figure professionali, che gestiscono gli atleti di alto livello.

Il convegno si svilupperà nell’arco di due giornate:

Sabato 23 marzo: in mattinata, il corso di fisioterapia con utilizzo di ecografo e scanner ultrasound manuale

Sabato 23 marzo: nel pomeriggio, il Laboratorio Atalanta-Mectronic Habilita, in cui i partner edd alcuni relatori metteranno a disposizione dei partecipanti delle prove pratiche

Domenica 24 marzo: Convegno Atalanta BC

Manuel Gerundo, sabato 23 marzo, alle ore 15.05, presenterà come correlatore (insieme a Gianpaolo Tenconi ed Andrea Mercurio) “Hamstring Injury: Test Clinico-Funzionale (RTT) e Test Funzionale-Prestativo (RTP), ovvero i test clinici sul lettino (Return TO TRAIN, di cui si occupa Gerundo e la riatletizzazione fino ai test di “Returm To Play”.

In seguito, salirà in cattedra Umberto Ruggiero, preparatore atletico dell’Albissola ed esperto di metodologia dell’insegnamento e dell’allenamento con “Allenare Giocando”: la scoperta del sistema a specchio.

Altisonanti sono i nomi degli altri relatori e delle squadre di appartenenza, che vanno dalle italiane Inter, Milan, Atalanta e Parma alle guest star Barcellona, Manchester City e Monaco.