“Manos, i contadini del mondo” a Finalborgo

Avete ancora pochi giorni per andare presso la sede de Il Fotografo di Finalborgo e vedere la bellissima mostra “Manos, i contadini del mondo”, con foto di Marco Del Comune e Oliver Migliore, fotografi passionari e buongustai. La mostra, patrocinata da Slow Food, è stata inaugurata il 15 marzo scorso, in occasione del Salone dell’Agroalimentare Ligure di Finalborgo e sarà visitabile fino al 14 aprile, data in cui chiuderà con un evento di “Finissage” che si terrà alle ore 18.

Penso valga davvero la pena non farsi sfuggire l’opportunità di entrare in un mondo ricco di colore, sapore, biodiversità ed etica. Perché questo progetto fotografico va direttamente all’origine del cibo.

“Più che foto di mani, sono ritratti di donne e uomini dei cinque continenti che attraverso le mani, producono, crescono, nobilitano, e nutrono il pianeta.” Marco Del Comune e Oliver Migliore sono due famosi fotografi impegnati nel progetto Terra Madre di Slow Food.

“Ho imparato per necessità, un linguaggio che mi permettesse di comunicare con i contadini, pescatori, pastori, allevatori, produttori di terre vicine e lontane conosciuti a Terra Madre, nei miei viaggi, nei vari incontri che ho avuto negli anni, fatti di gesti, di miscele linguistiche, suoni, canti e perfino balli. Il risultato è stato, ed è un racconto di immagini esaltante, dando valore, fierezza e gratificazioni, a tutti quei popoli che attraverso il cibo riescono ad esprimere una dignità nel vivere delle proprie risorse.” E’ il commento profondo di Marco Del Comune, rigoroso ed elegante interprete della plasticità delle forme e dell’intensità del racconto.

Oliver Migliore fotografa l’“Emozione degli incontri, occhi che s’incontrano, mani che si stringono. É da una dozzina di anni che collaboro con Slow Food viaggiando in Africa, Sudamerica e Asia. Persone, odori, prodotti, luoghi e sorprese di ogni genere. Incontrando e fotografando persone con le quali c’è un’umanità in comune, un modo simile di immaginare il mondo. A Terra Madre è nato il sodalizio lavorativo con il fotografo Marco Del Comune, diventato socio e amico: ormai lavoriamo insieme da 5 edizioni!”

Due fotografi virtuosi che viaggiando per il mondo, documentano la cultura, la storia e le tradizioni del pianeta attraverso immagini di uomini, donne e tutto lo straordinario patrimonio rappresentato dal cibo.

Questo è Terra Madre, un progetto Slow Food che coinvolge contadini, pescatori, allevatori, trasformatori e piccoli produttori e che punta ad accrescere la consapevolezza di quanto è prezioso il loro lavoro e per dotare i produttori degli strumenti per lavorare in condizioni migliori. La rete di Terra Madre è libera, “liquida”, fluida, diffusa in 150 Paesi del mondo con le proprie specificità e che in tutto il mondo affronta problemi analoghi fornendo risposte sorprendentemente simili. È formata da chi, con la propria visione e il proprio sapere, lavora per promuovere una nuova gastronomia, fondata sulla tutela della biodiversità, la protezione dell’ambiente e il rispetto delle culture e delle tradizioni locali.

Per la tutela della biodiversità, Slow Food ha dedicato un progetto specifico, l’Arca del Gusto, creata nel 1996. Oggi l’Arca ha raccolto oltre 5.000 prodotti a rischio di estinzione. È un catalogo di cibi dimenticati e a rischio di estinzione che appartengono alla cultura, alla storia e alle tradizioni del nostro

pianeta. L’Arca li registra sotto varie categorie – razze animali, frutta, verdura, conserve, formaggi e altro e costituisce una risorsa unica per chi è interessato a scoprire e promuovere cibi di qualità.

“Manos, contadini del mondo” mostra le mani che, grazie al prezioso lavoro quotidiano, regalano prodotti straordinari, come la frutta del Matorwe, nello Zimbawe, la vaniglia del Mananara , nel Madagascar, i datteri del Deserto di Balanitex, nel Burkina Fasu, il dattero selvatico del Mali, il kiwano della Nuova Zelanda o il miele di Nilgiri in India e tanti altri.

Mani e frutti che raccontano il nostro pianeta attraverso le immagini di Marco Del Comune e Oliver Migliore e le bellissime stampe realizzate da Natalia Saurin e Stefano Puttin, anch’essi fotografi, che per l’occasione hanno usato la preziosa tecnica “Fineart”, che è contraddistinta dall’alta qualità e durevolezza.

Si tratta di una tipologia di stampa usata per immagini che soddisfano l’estetica e che possiedono un’ampia estensione tonale senza l’utilizzo di sbiancanti ottici e con l’impiego di una particolare carta priva di acidi o componenti chimici deteriorabili e ossidabili con il passare del tempo.

“Manos, i contadini del mondo” è una bellissima occasione per conoscere e riflettere sul nostro pianeta, quindi mentre fate un giro nella magnifica Finalborgo, andate a scoprire il mondo da Il Fotografo di Finalborgo!

