Malore per un sportivo a Finale Ligure e per un escursionista a Spotorno: doppio intervento dell’elisoccorso

Finale Ligure-Spotorno. Giornata contraddistinta dal bel tempo, ideale per gli sportivi, ma che ha costretto ad un super lavoro anche i vigli del fuoco e il personale sanitario.

Intorno alle 13, uno sportivo impegnato nel “Trail del Marchesato” a Rocca di Corno, sulle alture di Finale Ligure, ha accusato un malore ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Intorno alle 14, poi, un altro malore ha capito un escursionista impegnato in una camminata sul monte Mao, a Spotorno. Anche in questo caso, la zona impervia, ha reso necessario l’intervento dell’elicottero. L’escursionista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.