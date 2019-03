L’unione fa la forza: al via la collaborazione tra Albissola 2010 e Rari Nantes Savona

Savona. Due tra le più prestigiose realtà sportive della provincia di Savona hanno celebrato un significativo matrimonio.

Rari Nantes Savona e Albissola 2010 hanno deciso di collaborare per dare un segnale nuovo allo sport savonese che, mai come in questo momento, ha bisogno di sostegno, solidarietà e soprattutto di fare squadra.

L’accordo tra le società prevede varie forme di collaborazione che vanno dall’entrata gratuita dei giocatori della prima squadra dell’Albissola in piscina, ad una convenzione per i ragazzi del settore giovanile dell’Albissola che potranno frequentare le attività organizzate dalla Rari Nantes Savona nella piscina Zanelli usufruendo di uno sconto del 20%, alla pubblicità delle attività Rari Nantes nell’impianto sportivo dell’Albissola, all’organizzazione di eventi promozionali che vedano coinvolte le due società, come ad esempio la presenza reciproca alle rispettive presentazioni delle squadre oppure l’organizzazione di eventi benefici, quali ad esempio una partita di calcio ed una partita di pallanuoto dove le due prime squadre, ovviamente mischiate, si affrontino.

In considerazione del fatto che è la prima volta che viene suggellato un patto del genere, le due società stanno ovviamente lavorando a nuove importanti iniziative congiunte per mostrare che, come sempre, è l’unione che fa la forza.

L’ufficializzazione della collaborazione si è tenuta oggi presso la Sala Speranza del Coni di Savona alla presenza del delegato Coni savonese Roberto Pizzorno, di Maurizio Maricone presidente della Rari Nantes Savona, Giuseppe Gervasio, vicepresidente e direttore sportivo della Rari Nantes Savona, Claudia Fantino, presidente dell’Albissola 2010, Giampiero Colla, amministratore delegato dell’Albissola 2010.