L’Under 17 della LND al Beppe Viola: propositi e speranze

Inizierà ufficialmente tra meno di ventiquattro ore la nuova avventura della Rappresentativa Under 17 al Trofeo Beppe Viola. Giovedì 7 marzo sono attesi ad Arco (TN) staff e giocatori per il primo giorno di raduno in vista del debutto alla 48ª edizione del torneo giovanile per Allievi, in programma dal 7 al 12 marzo. La selezione affidata al tecnico Salvatore D’Urso è inserita nel Girone B (a detta di tutti il più complicato) in compagnia di Lazio, Milan ed Hellas Verona, quest’ultima subentrata per la defezione all’ultimo dell’Academie FC Baobab.

Questi i ventidue calciatori classe 2002 appartenenti alle società di Serie D (indicati con *) e dei campionati regionali convocati per la manifestazione:Portieri: Federico Siano (Grumentum), Francesco Ombra (Bibbiena), Andrea Vismara (Pro Sesto)*

Difensori: Gianmarco Marcuccio (Fabrizio Miccoli), Marco Chiricallo (Nick Calcio Bari), Pietro Carcani (S.M.Cattolica Virtus), Gabriele Galardi (Vigor Perconti), Michele Convito (Castel Del Piano), Tommaso Marino (Nuova Tor Tre Teste), Simone Tutino (Sambiase Lamezia), Giovanni Candiani (Arzignano Valchiampo)*

Centrocampisti: Alessio Malfetta (Aprilia Racing), Simone Tronchin (Montebelluna)*, Placido Marcellino (Biancavilla), Mattia Pio Di Noia (Bari)*, Paolo Marino (Gescal), Bilale Galdoune (Virtus Bergamo), Gianluca De Leo (Tombolo Vigontina)

Attaccanti: Manuel Bernardi (Cesena)*, Luca Lombardi (Recanatese)*, Alessio Consoli (Nuova Tor Tre Teste), Gianmarco Mariconda (Virtus Avellino)

Staff – Capo Delegazione: Arcangelo Pezzella; Allenatore: Salvatore D’Urso; Vice allenatore: Stefano Mannelli; Allenatore portieri: Savino Freda; Medici: Gaetano Schiavottiello, Oreste Sacchetti; Osteopata: Caterina Giuliani; Fisioterapista: Marcello Manocchio; Segreteria: Fabio Ferrari; Magazziniere: Walter Ciolli

Calendario

7 marzo (h. 15.15, Bolognano) Lazio-Under 17 LND

8 marzo (h. 13.00, Riva del Garda Varone) Milan-Under 17 LND

9 marzo (h. 15.15, Riva del Garda Varone) Hellas Verona-Under 17 LND

Nonostante l’ elevato tasso di competitività della manifestazione e l’inserimento in un girone a dir poco proibitivo l’obiettivo di ben figurare pervade l’ambiente federale elettrizzato dalla vittoria del Caput Mundi. Sarà un bel banco di prova per il neo trainer D’Urso che oltre al Catanzaro, alla Lucchese e diverse altre squadre, ha in passato guidato anche l’Arrone in Eccellenza.

Proprio da lì, spiccò il salto al settore tecnico della Ternana, sotto la gestione Longarini: con Maurizio Raggi allenatore in C1 che affiancò in quanto in possesso del patentino di Seconda Categoria (e ne prese poi il posto dopo l’esonero); successivamente fu il vice sempre in C1 di Gabriele Baldassarri. Al mister auguriamo un esordio con i fiocchi nonostante che all’interno della rosa selezionata non vi sia stato spazio per almeno un giocatore proveniente dalla Liguria.