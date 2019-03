Loano, interrogazione della minoranza sulla gestione dei rifiuti

Loano. I gruppi di minoranza loanesi hanno presentato un’interrogazione congiunta sulla gestione dei rifiuti al sindaco Luigi Pignocca e all’assessore all’Ambiente Emanuela Zunino. La minoranza chiede di venire a sapere se vengono effettuati controlli a campione sulla qualità dei materiali differenziati e se l’amministrazione è in possesso delle quantità di materiali effettivamente riciclati o recuperati a valle dei trattamenti.

A queste due prime domande segue tutto un elenco di richieste: con quale frequenza vengono effettuati controlli da parte degli Eco-Ausiliari e quanti operatori vengono assegnati settimanalmente a questa attività; per quale motivo il Centro del Riuso non ha ancora raggiunto la piena operatività e la relativa pubblicizzazione del servizio, “stante la cronica carenza di personale addetto a tale compito”; se l’accesso al Punto Eco è sempre riservato alle sole utenze iscritte al registro TARI e se le quantità dei materiali conferiti vengono periodicamente registrate; se l’assegnazione della movimentazione dei cassonetti dalle aree private agli operatori Stirano (l’azienda che ha in appalto il servizio di raccolta e smaltimento) ha avuto ricadute sul servizio in generale e se detto personale viene sottoposto a lavoro straordinario per sopperire alla maggiore mole di lavoro.

E poi ancora, le minoranze chiedono di sapere “se Stirano ha intenzione di assorbire il personale della Coop l’Ancora”, il numero di operatori Stirano che prestano attualmente servizio a tempo pieno e se sono previste prossimamente assunzioni, e infine quante campagne di sensibilizzazione e/o convegni sono stati organizzati dall’assegnazione dell’appalto a Stirano fino ad oggi e se ne saranno previste di ulteriori in futuro.