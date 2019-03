Loano. Prenderanno il via domani, lunedì primo aprile 2019, gli interventi di manutenzione del parcheggio di piazza Club Alpino Italiano a Loano.

Le radici dei pini presenti all’interno dell’aiuola che divide l’area della piazzetta dalla carreggiata dell’attigua via Aurelia hanno causato la rottura ed il sollevamento del manto stradale e dei cordoli della stessa aiuola. Ciò rappresenta una potenziale fonte di rischio per i conducenti dei veicoli in transito.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Pignocca ha deciso di procedere con la rimozione degli alberi, che saranno sostituiti con palme del genere “Washingtonia robusta”, resistenti al punteruolo rosso. Inoltre, il pavimento stradale e l’aiuola verranno rimessi a nuovo.

Gli interventi prenderanno il via alle 8.30 di lunedì primo aprile 2019. Per tutta la durata dei lavori, in corrispondenza del cantiere lungo la via Aurelia sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri; tuttavia, in alcuni casi potrebbe rendersi necessario bloccare completamente il traffico veicolare. Salvo inconvenienti, il parcheggio dovrebbe tornare nuovamente fruibile entro l’inizio delle festività pasquali.