Loano. Giacomo Puddu ed Andrea Rocca mettono la firma sul successo della Loanesi, in casa del Ceriale.

“Voglio iniziare elogiando la rovesciata ‘mondiale’ di Puddu che si è indirizzata verso l’incrocio dei pali di Breeuwer, portandoci in vantaggio – afferma Andrea Rocca -. Tenevamo molto a questo derby, un match difficile, in casa di una squadra come il Ceriale, che gioca un buon calcio e che aveva bisogno di punti salvezza”.

“Siamo stati bravi a trovare le motivazioni giuste, a segnare due reti e a resistere al loro ritorno, dopo la rete di Cutuli, che ci ha permesso di portare a casa la partita, soffrendo il giusto. Sono contento per il goal, ma soprattutto per i tre punti che consolidano sempre più il secondo posto in classifica”.