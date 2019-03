ll varo del Torneo delle Nazioni 2019

In un’atmosfera di tipo internazionale presso il Salone d’Onore della sede romana della LND di Piazzale Flaminio è stata ospitata il 5 marzo la conferenza stampa di presentazione del Torneo delle Nazioni 2019.

Un’occasione per sottolineare l’importanza della kermesse di calcio giovanile, giunta quest’anno alla 16ª edizione, ma anche per ribadire l’impegno della LND anche in ambito europeo, come dimostrato dalla longevità delle sue competizioni Roma Caput Mundi e Torneo Internazionale della Pace (in Umbria).

Senza dimenticare la partecipazione ininterrotta, dal 2005, alla Viareggio Cup, con la Rappresentativa Serie D, questo martedì ha fatto il suo esordio contro la Cina Under 19 pareggiando per 1 a 1. Sono intervenuti il Presidente della LND, nonché vicario della FIGC, Cosimo Sibilia, accompagnato dal Segretario Generale Massimo Ciaccolini.

Insieme a loro il Presidente dell’ASD Tornei Internazionali Nicola Tommasini, il Presidente del CONI Friuli Venezia Giulia Giorgio Brandolin, l’assessore alla Funzione Pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia Sebastiano Callari, Presenti per la FIGC il Responsabile Organizzativo del Club Italia Giorgio Bottaro ed il Responsabile Ufficio Internazionale Danilo Filacchione.

Sibilia ha abbracciato idealmente i protagonisti: “La LND sposa in pieno i principi ispiratori del torneo, l’integrazione sociale, l’incontro tra i popoli e il confronto con le altre realtà calcistiche internazionali . Chi s’impegna per promuovere manifestazioni di questo spessore troverà sempre accoglienza da parte della LND che crede fortemente nel radicamento sul territorio. Quando le istituzioni sportive e quelle politiche territoriali lavorano in sinergia il successo è assicurato, questo torneo lo dimostra”.

Il Torneo delle Nazioni 2019, in programma dal 27 aprile al 4 maggio, coinvolgerà i territori del Friuli Venezia Giulia, dell’Austria e della Slovenia. Alla competizione parteciperanno 16 squadre maschili U15, 8 squadre femminili U17 e 4 squadre di Futsal U19. L’Italia sarà rappresentata in tutte e tre le categorie. Le selezioni azzurre hanno vinto il torneo 4 volte nella categoria calcio a 11 maschile (2004, 2005, 2007 e 2008). Nessun trionfo ancora nel calcio femminile (siamo complessivamente alla terza edizione) e nessuna nel futsal (questa è la seconda edizione, nel 2018 ha vinto l’Iran).

La nascita del torneo risale al 2004, con il nome di “Europa Unita”, per rendere omaggio alle 10 nazioni europee che entrarono nella Comunità Europea, tra cui anche la vicina Slovenia. L’idea di un torneo delle nazioni della Comunità Europea nacque dall’allora Presidente della Provincia, nonché Presidente del C.P. Coni Gorizia, Giorgio Brandolin, e dall’allora Sindaco di Gradisca Franco Tommasini lungimiranti sul concetto del “transfrontaliero” e sull’idea che prima ancora della politica doveva essere lo sport ad abbattere i confini territoriali e culturali.