Lite in mezzo alla strada ad Andora, 40enne minaccia due persone con un machete: denunciato

Andora. Minaccia aggravata dall’uso delle armi. E’ l’accusa della quale deve rispondere un quarantenne di Andora che è stato denunciato dai carabinieri dopo aver minacciato altre due persone con un grosso machete.

L’episodio è accaduto lunedì quando tre persone hanno avuto un’animata discussione in mezzo alla strada. All’improvviso il quarantenne ha estratto da sotto il maglione il machete e ha iniziato a minacciare gli altri due arrivando a rincorrerli con l’arma in mano. Sono stati alcuni passanti che hanno assistito attoniti alla scena ad allertare il 112.

L’intervento dei militari della stazione cittadina, guidati dal luogotenente Giorgio Santopoli, insieme all’aliquota radiomobile ed anche alle pattuglie della Polizia di Stato, che ha collaborato in tutte le fasi operative, hanno permesso di identificare l’autore delle minacce. L’uomo è stato raggiunto nella sua abitazione che è stata perquisita dalle forze dell’ordine. Il machete è stato trovato all’interno di un mobile.

L’arma è stata ovviamente sequestrata mentre per il quarantenne è scattata appunto una denuncia. Al vaglio degli inquirenti ora c’è anche la posizione delle due persone che discutevano animatamente con lui. Le indagini quindi continuano per delineare il movente che ha scatenato la reazione violenta, ma anche per capire le ragioni della lite tra le tre persone.