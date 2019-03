L’invito di Mdp Savona: “Costruire un nuovo centrosinistra, alleanze per le elezioni”

Savona. “La piazza dei sindacati, la grande manifestazione anti-razzista di Milano, la partecipazione sopra le aspettative alle primarie del Pd e la netta vittoria di Zingaretti possono aprire una fase nuova. Sono segnali importanti. C’è vita su Marte, possiamo finalmente dire. In quel pianeta desertificato, frammentato, sfibrato che negli ultimi anni è stata la sinistra italiana si vede la traccia di una controtendenza”.

Lo afferma il coordinatore provinciale di Mdp Savona Simone Anselmo, che auspica ora una nuova stagione di dialogo e apertura per la costruzione di un nuovo centrosinistra, a cominciare dai prossimi appuntamenti elettorali.

“Il segretario nazionale del Pd, ieri in campagna elettorale in Basilicata, ha annunciato di voler incontrare Roberto Speranza (coordinatore nazionale Mdp) per trovare convergenze in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee. Come Mdp Savona crediamo nella necessità di dare il via libera a una lista unitaria progressista nuova, che sia il riferimento italiano del Pse, per competere alle europee con la destra a trazione salviniana, il primo passo di un percorso costituente per una nuova coalizione democratica e progressista, che faccia argine contro le destre e che si costruisca su basi diametralmente opposte” sottolinea Anselmo.

“A livello locale Mdp ha fatto una scelta di campo coraggiosa e unitaria, in ogni comune savonese, laddove esiste un candidato di centrosinistra avrà il nostro appoggio e in alcuni casi con un impegno diretto di nostri dirigenti-militanti”.

“Fin da ora auspichiamo che il percorso per formare un centrosinistra amplio e plurale sia attuato anche in vista delle elezioni regionali, mai più accordi con la destra per tornare a vincere anche in Liguria” conclude il coordinatore Mdp savonese.