Liguria, in arrivo risparmi su bollette di luce e gas grazie a gruppo d’acquisto lanciato dal Codacons

Liguria. In arrivo anche per le famiglie della Liguria sensibili risparmi sulle bollette luce e gas.

Il gruppo d’acquisto sull’energia lanciato nei mesi scorsi dal Codacons ha ottenuto infatti un importante successo a favore degli utenti della regione che avevano aderito all’iniziativa e ha spuntato ai gestori energetici (e grazie ad una apposita gara) condizioni estremamente vantaggiose e tariffe scontate che permetteranno un risparmio complessivo sulle bollette di luce e gas fino a 334 euro annui a nucleo familiare.

“Dopo la prima fase di iscrizione dei consumatori al gruppo d’acquisto sono stati individuati i vincitori dell’asta che hanno presentato l’offerta migliore – spiega il Codacons – La società Wekiwi si è aggiudicata la migliore offerta tariffaria per l’elettricità, mentre per la categoria gas l’offerta vincente è stata presentata da Dolomiti Energia. Tradotto in soldoni, il risparmio per la famiglia media garantito dalle condizioni ottenute ai due fornitori raggiunge i 334,48 euro annui a famiglia rispetto alle tariffe in vigore presso il mercato tutelato nel primo trimestre del 2019”.

Nello specifico le offerte vincenti garantiranno, a parità di consumi i seguenti risparmi medi. Sulla tariffa monoraria della bolletta della luce 137,68 euro annui; sulla tariffa bioraria 112,49 euro annui. Sulla bolletta del gas 196,81 euro annui.

Non solo: “Le condizioni contrattuali applicate dai due fornitori avranno una durata di 12 mesi, la tariffa sarà fissa e non potrà subire alcuna modifica o costo aggiuntivo, e tutte le clausole che legano gli utenti ai due gestori sono state analizzate e approvate dal Codacons, che accompagnerà le famiglie nell’inevitabile passaggio al mercato libero evitando loro di cadere in trappole o raggiri, onnipresenti nel settore dell’energia. E proprio per venire incontro ai consumatori della Liguria, l’associazione ha deciso di riaprire in regione le iscrizioni al gruppo d’acquisto: tutti coloro che intendano aderire all’offerta su luce e gas e risparmiare sulle bollette, possono iscriversi gratuitamente e senza alcun vincolo sul sito www.stoprincarienergia.it”.

Prima della metà di aprile tutti i partecipanti al gruppo d’acquisto inizieranno a ricevere l’offerta dei due fornitori, e avranno 2 mesi di tempo per passare alle nuove tariffe.