Albenga. Il villino ex 25 Aprile come “Polo delle eccellenze ingaune”. E’ questo il progetto che il centro-destra di Albenga ha voluto presentare a Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia che questa mattina si è recata nella città delle Torri per un aperitivo con gli albenganesi al Cianghe Point di via Carloforte. Insieme a lei il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza e il candidato sindaco del centrodestra ad Albenga Gerolamo Calleri.

“Con l’europarlamentare e amica Lara Comi – ha spiegato il consigliere forzista Eraldo Ciangherotti – vogliamo palare di turismo e agricoltura, un binomio che, se messo a sistema, potrà essere una delle chiavi dello sviluppo economico e sociale della città grazie alle sue eccellenze”.

“A Lara Comi chiederemo, come centrodestra, un aiuto per ottenere fondi europei per poter mettere a norma il villino ex XXV Aprile e farlo diventare il centro pulsante della valorizzazione delle eccellenze albenganesi”.

“Presenteremo già una bozza su cosa potrebbe diventare la struttura se adeguatamente ristrutturata e gestita. Un progetto che consideriamo fondamentale per lo sviluppo della città e delle sue aziende”, ha concluso Ciangherotti.

Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga, a margine dell’incontro ha detto: “Il nostro sogno è portare ad Albenga le facoltà universitaria di agraria e beni culturali. Oggi ho sottoposto a Lara Comi una richiesta che porterò a tutti gli eurodeputati degli schieramenti della nostra coalizione, quella di aiutarci a individuare e recuperare fondi per poter portare due sedi distaccate di facoltà universitarie sul nostro territorio, per il rilancio e il consolidamento di settori chiave come l’agricoltura e la cultura”.

“A seguito della chiusura delle caserme, il territorio ha perso un indotto di giovani e di lavoro, questa potrebbe essere una valida alternativa. Siamo consapevoli che non sarà facile: da parte nostra, ci sarà tutto l’impegno per raggiungere questo obiettivo, ma ci servirà l’aiuto e la partecipazione di altre realtà regionali, nazionali ed europee per dare vita a un sogno che cambierebbe il volto della nostra città”.