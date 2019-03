Le mie donne preferite

Cari curiosi… e soprattutto care curiose,

Domani si festeggia la festa della donna e, anche quest’anno, voglio presentarvi alcune delle donne che hanno saputo ispirare la mia vita, che mi hanno accompagnato in alcuni momenti e che ammiro.

Eleanor Oliphant: un personaggio meraviglioso di un altrettanto meraviglioso libro di Gail Honeyman.

Una ragazza molto particolare che vive in un mondo tutto suo e che, attraverso dolore e curiosità verso il mondo che la circonda, trova il suo posto nel mondo. Il suo contesto e, soprattutto, la sua voce.

“Però, attraverso l’attentato osservazione dai margini, avevo scoperto che spesso il successo sociale si basa su un minimo di finzione. A volte le persone popolari devono ridere di cose che non trovano molto divertenti, devono fare cose cui non tengono particolarmente, con gente di chi non apprezzano particolarmente la compagnia. Io no. Anni prima avevo deciso che se la scelta fosse stata tra fare così o volare in solitaria, allora avrei volato in solitaria. Era più sicuro. Il dolore è il prezzo che paghiamo per l’amore, dicono. E questo prezzo è troppo alto”.

Sally, Nightmare Before Christmas: questo è, in assoluto, uno dei personaggi che ho sempre preferito.

Per descriverla userò le parole che ha utilizzato Chuck Palahniuk:

“Potrebbe aspettare che qualcuno la ricucia, ma sa che nessuno lo farà.

Deve prendere ago e filo e ricucirsi da sola.”

Suzy Bishop, Moonrise Kingdom: una ragazza che non si sente amata dalla propria famiglia e che decide di scappare per seguire il suo giovane amore. Il tutto magnificamente raccontato come solo Wes Anderson sa fare. Con quelle immagini, quei colori e quelle atmosfere in cui potrei letteralmente perdermi.

Olivia Marni: Avvocato divorzista creato da Ester Viola e protagonista dei libro “L’amore è eterno finchè non risponde” e “Gli spaiati”.

Divertente, ironica e coinvolgente: sa raccontare le relazioni al giorno d’oggi come tutte noi, prima o poi, abbiamo vissuto.

Due libri che ho letto in due settimane e che hanno saputo piacevolmente catturarmi.

Spero che queste donne possano essere spunto per una nuova lettura, per un momento da dedicare a noi stesse davanti a un bel film.

Più ci penso e più realizzo che la mia attenzione vira sempre verso donne forti, che sanno rialzarsi e che hanno un pizzico di ironia.

… dovrò cogliere un messaggio nascosto?

Buon 8 marzo e che la nostra festa possa essere tutti i giorni.

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Daria Croce e Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Daria e Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

