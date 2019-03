Le ceramiche albisolesi sulla Via della Seta: donato un piatto della Mazzotti 1903 al governo cinese

Albissola Marina. In occasione della visita del presidente Xi Jinping a Roma per incontrare il Governo italiano, il 22 marzo il viceministro cinese ha chiesto alla compagnia COSCO Shipping di avere, in rappresentanza dell’arte italiana, un piatto realizzato dalla Manifattura Giuseppe Mazzotti 1903 Albisola.

“Rappresentare l’arte figulina albisolese in un incontro dai risvolti importanti per il nostro Paese, di cui parlano tutti i media, ci rende particolarmente orgogliosi – dichiara l’azienda – Albisola è il centro della ceramica mondiale e la Giuseppe Mazzotti 1903 la sua reggia. C’è solo un modo per avere un buon prodotto: amare il proprio lavoro, avere una fede incrollabile in se stessi e non smettere mai di migliorarsi”.

La G. Mazzotti 1903 Albisola è un’azienda storica di produzione ceramica. Un secolo di storia per quattro generazioni di ceramisti, protagonisti del Novecento con Albisola Capitale della Ceramica Futurista negli anni Trenta e, da lì, una lunghissima serie di collaborazioni importanti con artisti e designer di rilevanza mondiale. La storia continua oggi con Tullio, quarta generazione dei Mazzotti ceramisti.

COSCO Shipping, che ha una rappresentanza a Genova, è una compagnia di Stato cinese che fornisce servizi di spedizioni e logistica con sede a Pechino. La sua flotta è composta da più di 800 navi per un tonnellaggio complessivo che supera 56 milioni di tonnellate.