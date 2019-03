L’avvocato ed onorevole savonese Cristina Rossello premiata dalla Fidapa di Milano

Savona. C’è anche la savonese Cristina Rossello tra gli uomini e le donne del mondo dell’imprenditoria, della cultura e comunicazione, dell’avvocatura e magistratura premiati dalla sezione di Milano della Fidapa-Bpw Italy per aver contribuito a rendere migliore la vita della comunità e ad elevare il prestigio della città.

Avvocatessa, manager e politica italiana onorevole di Forza Italia, Cristina Rossello ha ricevuto il premio nel 90^ anno della fondazione dell’associazione. Questa la motivazione del suo riconoscimento: “Per aver saputo coniugare l’arte forense a quella manageriale e l’amore per il prossimo alla promozione dei diritti della donna”.

Commenta Cristina Rossello: “Ricevere questo premio proprio in occasione della giornata internazionale della donna ha una valenza duplice per me: l’animo grato per il riconoscimento e lo sprone per continuare con maggior forza nel percorso intrapreso”.

Proprio ieri Rossello ha visto assegnare alla commissione finanze per la calendarizzazione il proprio testo di proposta di proroga della legge numer 120 sulle parità di genere nei consigli di amministrazione. Iniziativa che ha raccolto un consenso trasversale di tutto l’arco costituzionale del parlamento.