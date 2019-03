Lavori sull’Aurelia tra Albissola e Celle: due settimane di senso unico alternato

Albissola Marina/Celle Ligure. Anas ha programmato lo svolgimento dei lavori di ripristino della pavimentazione sulla via Aurelia (in tratti saltuari) tra Albissola Marina e Celle Ligure.

Per consentire gli interventi previsti, da lunedì 11 marzo e fino al 23 marzo dalle 8 alle 18 lungo la tratta sarà in vigore il senso unico alternato. Sono esclusi i giorni festivi.

