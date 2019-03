Pietra Ligure. Grande successo dell’Ente Decorazione Floreale per Amatori di Savona/Pietra Ligure al Concorso Internazionale di Decorazione Floreale “Floranga” organizzato da Enrico Barla a Villa Ormond a Sanremo sul tema “Hobby che passione”.

Il concorso si è svolto in concomitanza con la celebre sfilata dei carri. Vi hanno partecipato 60 concorrenti provenienti da tutta Italia e dalla vicina Francia. L’unica concorrente dell’Edfa Savona/Pietra Ligure, Laura Folco di Giustenice, ha vinto il primo premio in ciascuna delle due categorie in cui ha gareggiato: “La Decorazione Floreale, hobby o passione?” e “La tecnologia, un hobby in continua evoluzione”.

La presidente dell’Edfa Carla Barbaglia di Pietra Ligure, ha riscosso grande successo in una delle manifestazioni collaterali, tenendo uno spettacolo sempre sul tema degli hobby, in cui ha eseguito 5 composizioni floreali (oltre al bouquet d’accueil) intrattenendo nel contempo il numeroso pubblico sugli aspetti storici, botanici, artistici, geografici ad esse collegati.