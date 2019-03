Albissola Marina. Lo scorso weekend si sono svolti a Walbrzych, in Polonia, i campionati europei delle discipline Latin Show e Synchro Dance. All’evento hanno partecipato migliaia di atleti provenienti da tutta l’Europa.

Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 marzo ha preso parte all’evento anche l’associazione sportiva Positive Energy di Albissola con gli atleti del gruppo Toms Dance Company, accompagnati dal maestro Tommaso La Rocca e dal preparatore atletico Mirco Magnoni.

Con la coreografia “Dante’s Hell” hanno raggiunto il secondo gradino del podio nella categoria Latin Show Formation Adult, aggiudicandosi così il titolo vicecampioni d’Europa.

Ottimi piazzamenti anche con le altre coreografie presentate dalla Positive Energy: quarto posto nella categoria Group Latin Show per la coreografia “Mayas’Tribe“; quinto posto per le “Pink Ladies” nel Synchro Dance Formation Adult; semifinale per il duo “Pop Art” Emanuela Antonuzzo e Federica Magnoni; quarti di finale per il solo “Into The Darkness” di Anja Corvi.

Soddisfatti per i successi ottenuti, gli atleti albissolesi sono pronti per i prossimi eventi che li aspettano: i campionati italiani a Rimini a luglio e i campionati del mondo a Sarajevo a novembre.