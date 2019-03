La serie ligure di “Game of Kings” scelta per imparare l’italiano all’estero

Liguria. Un grande traguardo per la produzione genovese di “Game of Kings”. Il sito cyberitalian.com, portale per la pratica e l’apprendimento della lingua e della cultura italiana attraverso internet, ha scelto la produzione ligure come attività di pratica dell’ascolto della lingua italiana.

“Una soddisfazione importante, un’opportunità per questa produzione indipendente di far conoscere il progetto e i panorami liguri anche oltre confine, commentano dalla produzione. E intanto le riprese continuano per completare la serie fino al nono episodio.

Spiega Dario Rigliaco, autore della serie: “Stiamo lavorando sodo e lo facciamo nel tempo libero, sfruttiamo ogni minuto dei weekend oltre che serate per preparare i set, stiamo facendo giornate da quindici ore e non nego che il sacrificio è grande, ma tutto nella norma. Siamo in tanti e tutti carichi di passione e voglia di fare qualcosa di ancora più grande, vogliamo alzare il livello strada facendo e arrivare al massimo di quelle che sono le nostre possibilità, quindi l’impegno è elevato. Questi risultati, come cyberitalian.com sono delle vere e proprie leve emotive e motivanti, sono spinte incredibili che ci permettono di guadagnare carichi di energia enormi”.

“Sono molto soddisfatto del lavoro che stiamo svolgendo, la troupe è ricca di persone uniche e professionali, l’obiettivo è stupire tutti a settembre con una presentazione al cinema da record, vogliamo creare un evento unico, ovvero il film completo della prima serie, dal primo all’ultimo minuto dei nove episodi, per dimostrare la crescita nel percorso e presentare il prodotto in tutta la sua completezza. Poi usciranno gli episodi singoli in tv e web, come da programma. Insomma, provare a superare i limiti di una produzione locale non è cosa semplice, ma faremo tutto ciò che è nelle nostre competenze per avvicinarci il più possibile”.

“Il 29 marzo mi collegherò per primo a cyberitalian.com e guarderò la pagina dedicata con commozione, sono l’autore di ogni parola pronunciata da ogni singolo attore, e sapere che migliaia di persone, nel mondo, le stiano ascoltando per fare esercizio pratico di lingua italiana, mi rende non solo orgoglioso di un lavoro di squadra incredibile, ma mi tocca nel cuore. E’ una grande responsabilità che prendo con gioia e trasmetterò a tutti i ragazzi, con la consapevolezza di valere, ma con la convinzione di avere ancora molto da fare e da imparare. Gok sta crescendo”.

“Game of Kings” è un progetto cinematografico nato nel 2018 destinato a tv e web, il primo progetto di questo genere, in Liguria, che “al secondo anno di attività sta riscontrando un interesse incredibile, non solo tra i media locali o regionali, ma come si evince dai fatti, la notizia viaggia forte, anche verso lidi all’apparenza irraggiungibili”.