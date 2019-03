La scultrice alassina Ivana Vio è tra i protagonisti de “La Solitudine dell’Angelo” ad Assisi

Alassio. La scultrice alassina Ivana Vio è tra i protagonisti de “La Solitudine dell’Angelo”, percorso artistico ideato e diretto da Giammarco Puntelli, autore e critico d’arte, che ha selezionato trentasette artisti tra i più importanti e apprezzati sia in Italia che all’estero su un tema molto particolare: quello della solitudine, che rappresenta la condizione dell’artista contemporaneo, spesso isolato e solo nella sua creatività; un angelo laico che manifesta messaggi, in quanto è capace di saper vedere oltre.

Tre le grandi mostre: la prima ad Assisi (in corso in questi giorni) dove la solitudine è un dono nell’ascetismo cristiano; la seconda a Berlino (a settembre e ottobre), con la visione surreale degli Angeli de “Il Cielo sopra Berlino” di Wim Wenders e, infine a Tirana, presso il prestigioso Museo Storico Nazionale Albanese (a ottobre e novembre). L’evento ha avuto un’ampia diffusione e recensione sulla stampa nazionale e internazionale.

Ivana Vio e alcuni tra gli artisti selezionati sono stati anche protagonisti a “La Notte delle Stelle” di Berlino, Filmgala 2019, dove l’evento “La Solitudine dell’Angelo” è stato presentato in anteprima lo scorso 15 febbraio.

Ad Assisi Ivana Vio espone quattro sculture luminose della serie “Totem” che rappresentano i quattro elementi: “Aria”, “Acqua”, “Terra”, “Fuoco”, in analogia con la filosofia e il credo di San Francesco che, ne “Il Cantico delle Creature”, descrive la natura con amore e gratitudine, poiché riflette l’immagine del Creatore. I “Totem” sono realizzati in marmo, onice, rame, ferro, pigmenti e foglia d’oro. Durante le prossime mostre, le sculture dell’architetto e designer Ivana Vio presenteranno altri temi, per offrire al pubblico un’ampia panoramica della sua peculiare ricerca artistica, che ha ottenuto anche vari riconoscimenti.

L’intera rassegna è corredata dal catalogo dell’editoriale Giorgio Mondadori e dal quinto volume della collana di saggistica “Le scelte di Puntelli”, sempre edito da Giorgio Mondadori.