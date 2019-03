La Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup

Ebbene sì! Per la 14ª volta la Rappresentativa Serie D si appresta a partecipare alla prestigiosa Viareggio Cup giunta alla 71ª edizione.

Mister Tiziano De Patre, lo staff e il Dipartimento Interregionale dopo tanti raduni e centinaia di ragazzi visionati grazie al “Progetto Giovani”, hanno individuato i 23 calciatori classe 2000 e 2001 (con i tre fuoriquota del 1999) che rappresenteranno i vivai dei sodalizi della Serie D. Da diversi anni ormai è bene ricordare che possono essere selezionati solo calciatori di proprietà dei club della D e non i prestiti dalle squadre professionistiche. Un obiettivo chiaro della Lega Nazionale Dilettanti per valorizzare solo i ragazzi formati dai club dilettantistici.

La Rappresentativa farà il suo esordio martedì 12 marzo con l’Under 19 della Cina ma ancora non sono stati resi noti ora e campo della sfida a causa dell’attuale chiusura dello Stadio dei Pini di Viareggio. Il Comitato organizzatore ha comunicato che nel giro di massimo tre giorni ufficializzerà orario e sede del match. La seconda sfida è in programma giovedì 14 alle ore 15.00 contro la Spal sul terreno di gioco del “Nannotti” di Badesse (Si). Chiusura con la Salernitana sabato 16 sempre alle ore 15.00 allo Stadio “Raciti” di Quarrata.

Sono campi che la Rappresentativa conosce bene: gli juniores della D hanno già giocato nella cittadina in provincia di Siena sempre nella fase a gironi, nel 2017 con il Bari, nel 2016 con i danesi dell’Helsingor e nel 2015 con i messicani del Santos Laguna. La Rappresentativa ha calcato il campo di Quarrata nel 2015 vs Empoli e nel 2012 vs belgi del Bruges.

Confermato il regolamento della scorsa edizione. Passano il turno le prime due dei dieci gironi più le sei migliori seconde (tre per gruppo, la Rappresentativa è nel gruppo B che comprende i gironi dal 6 al 10). Rose di 28 giocatori, tutti potranno essere inseriti nella lista di ogni singola gara ed ogni club avrà a disposizione 7 sostituzioni che potrà effettuare in tre momenti qualsiasi di gara, oltre all’intervallo tra il primo e il secondo tempo. I due tempi di ogni incontro saranno di 45 minuti ciascuno.

Un pre raduno si terrà a partire da martedì 5 marzo presso Centro Preparazione Olimpica Tirrenia – Vione dei Vannini snc – Tirrenia (Pi).

Ecco l’elenco dei convocati.

Portieri

Andrea Loliva (’00-Gravina), Cristiano Sprecacè (’00-Recanatese), Piero Burigana (’01-Belluno).

Difensori

Cristian Shiba (’01-Sangiustese), Yves Herman Kouadio (’99-Lanusei), Federico Ampollini (’00-Seregno), Davide Ferrante (’01-Gavorrano), Manuel Marzupio (’00-Virtus Bergamo), Valentin Denis Giosù (’00-Crema), Gabriele Ingrosso (’00-Audace Cerignola), Kabine Camarà (’00-Cassino).

Centrocampisti

Pietro Messori (’00-Modena), Nicola Petricci (’01-Sporting Trestina), Chamberlian Oua Sidibe (’00-Troina), Soumahoro Langone (’00-Picerno), Daniel Sannipoli (’00-Trastevere), Salvatore Esposito (’00-Gelbison), Matteo Trevisan (’00-Trento), Riccardo Lapenna (’00-Aprilia).

Attaccanti

Abdoulaye Sall (’00-Pro Dronero), Mattia Morello (’99-Pergolettese), Indrit Koni (’99-Virtus Bolzano), Yayah Kallon (’01-Savona).