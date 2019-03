Savona. Sabato 2 marzo, alle ore 15,15, si è svolta a Savona la XVI (Quindicesima a livello distrettuale) edizione del Concorso di Eloquenza a cura del Lions Club Spotorno, Noli, Bergeggi e Vezzi Portio con il patrocinio del Comune di Savona.

Il Lions Club Spotorno, costituitosi nel 1988, da 16 anni promuove questo concorso riservato ai giovani degli istituti Superiori della nostra Provincia, assegnando una frase sulla quale costruire, senza leggere, in un tempo massimo di 10 minuti un ragionamento che sia convincente e affascini la platea.

Foto 3 di 3





Il vincitore riceve un assegno di studio o in alternativa, quando ne ricorrano le condizioni, un viaggio premio in un paese europeo che prevede l’inserimento in famiglie disponibili ad accogliere il/la giovane e/ o vita in un Camp organizzato ad hoc per giovani provenienti da tutti i continenti.

Quest’anno (presidente il socio Alberto Zunino) la frase assegnata a livello distrettuale dal Governatore Ildebrando Angelo Gambarelli, in previsione dell’allargamento della partecipazione anche ad altre zone del Distretto Lions 108ia3 era:”La vera felicità non è ottenuta tramite l’autogratificazione ma attraverso la fedeltà ad un proposito degno” di Hellen Keller.

I giovanissimi studenti che hanno superato le fasi eliminatorie, provenienti dai Licei di Albenga (il Giordano Bruno ne ha ben 4) e dal Liceo Classico Chiabrera di Savona hanno disputato la finale per la conquista del Cicerone d’argento e del premio riservato ai vincitori il giorno in una Sala Rossa affollata ed attenta.

La Giuria presieduta dal Governatore Distrettuale Ildebrando Angelo Gamberelli,dal Past Governatore Franco Maria Zunino (entrambi avvocati), dall’Officer Distrettuale Fedele Andrea Palmero che per conto del Distretto Lions 108ia3 si ocupa di tutte le azioni rivolte ai giovani, dall’Assessore Ileana Romagnoli proveniente dal mondo della scuola. E dal Professor Roberto Giannotti, docente,giornalista, vignettista ha avuto il suo da fare per stilare la graduatoria.

Alla fine l’ha spuntata per pochi centesimi di punti la quindicenne Virginia Codino, studentessa ginnasiale del Liceo Classico Gabriello Chiabrera di Savona su Chiara Barilli, della classe quarta del Liceo Linguisdtico Giordano Bruno, che ha preceduto a sua volta l’unico maschio in campo, Alessandro Garino, studente quindicenne del Liceo Scientifico Giordano Bruno di Albenga. Quarta Gaia Ghiberti che ha preceduto nell’ordine Angelica De Crescenzo, entrambe quindicenni sempre del Liceo Bruno.

A tutti i concorrenti un gadget e un certificato di partecipazione valido anche per eventuali crediti scolastici, se richiesti, ai vincitori del 1°,2° e 3° premio di merito rispettivamente il Trofeo “Cicerone d’argento” e un buono acquisto in materiale didattico del valore di 250 euro, un buono acquisto di 150 e uno di 100.

“In tal modo abbiamo voluto ricordare sia Melvin Jones, l’illuminato socio fondatore del Lions International sia Hellen Keller, che, con la sua determinazione, convinse la allora nascente Associazione a divenire paladina della lotta alla cecità: le attività di prevenzione delle problematiche della vista sono non a caso ancora oggi tra le azioni più importanti messe in campo dal Lions in tutto il mondo” concludono dal Lions Club.