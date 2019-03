Savona. Niente da fare per la Mikah Savona, che lotta fino alla fine contro la corazzata Campobasso ma che deve lasciare i 2 punti alla capolista.

Gara vivace, combattuta ed avvincente nonostante il divario in classifica. Le savonesi, con coach Bracco al suo esordio in campionato, partono con piglio deciso e senza timori reverenziali.

Il primo canestro dell’incontro è proprio delle ragazze della presidentessa Oggero che rompono il ghiaccio con Svetlikova da sotto le plance. Le ospiti rispondono con Ciavarella e Di Gregorio, ma le savonesi rimpattano con un 2 su 2 di Zolfanelli dai liberi.

Due minuti di appannamento per le liguri concedono un primo break di 0-7 per le molisane, che le porta sul 4-11 a 5’37” dalla fine del primo periodo. Le biancoverdi prontamente con due triple prima di Vitari e poi di Penz si riportano sotto sul 10-11 a 4’36” ancora da giocare e subito dopo, con altre due triple di Zolfanelli e Tosi, dopo una delle ospiti con Di Gregorio, trovano il vantaggio per il momentaneo 16-14.

Qualche disattenzione di troppo in fase difensiva e qualche conclusione affrettata in fase di attacco permettono alle ragazze di coach Sabatelli di ribaltare il punteggio e con un nuovo break di 0-8 di chiudere la frazione sul 16-22.

Nel secondo periodo sono le ospiti a trovare il primo canestro con Reani, ma le ragazze di coach Bracco non mollano, difendono con più intensità e con due buone conclusioni di Tosi si riportano in scia sul 23-25 a 2’31″ dalla fine del primo tempo.

Gli ultimi due minuti di gioco sono a favore delle ospiti, con le savonesi che tentano di limitare i danni e si va all’intervallo lungo sul parziale di 25-33.

Al rientro dagli spogliatoi la gara è ancora viva, con un batti e ribatti tra le due squadre sino a metà periodo. Poi le molisane recuperano buoni palloni che trasformano in altrettanti canestri e per contro l’attacco savonese comincia ad essere piuttosto sterile. La capolista prende un buon ritmo e le savonesi sembrano accusare il colpo, con la frazione che si chiude sul 38-54.

All’inizio dell’ultimo quarto sono però le savonesi a rientrare in campo con più convinzione, approfittando forse del momento di rilassamento delle avversarie. Le biancoverdi nei primi tre minuti di gioco piazzano un break di 8 a 0 che le riporta sotto sul punteggio di 46-54 con la partita impensabilmente riaperta.

Un canestro di Bove rompe il digiuno delle molisane a 5’48″ dalla fine dell’incontro, ma le locali replicano prontamente con una tripla di Sansalone per il 49-56. Lo sforzo per tentare il recupero porta le liguri a perdere qualche palla e a forzare qualche conclusione di troppo e le ospiti con mano fredda e mente calma ne approfittano piazzando un contro break di 0-8 per il momentaneo 49-64 con 1’25” ancora da giocare.

Le savonesi non hanno più la forza di reagire e gli ultimi 80” scivolano via con una tripla di Penz e l’ultimo canestro della gara per Porcu.

Vittoria della capolista meritata, ma le biancoverdi hanno lottato sino alla fine ed hanno disputato comunque una buona gara, di sacrificio e determinazione. Certo non sono queste le partite dove sperare di portare a casa il referto rosa, ma ogni incontro, da qui alla fine della fase regolare, sarà giocato dalle ragazze della presidentessa Oggero con la massima intensità, a prescindere da chi avranno davanti.

Se le savonesi giocheranno con questa intensità e con questa voglia di fare con le dirette avversarie in classifica, sicuramente i 2 punti arriveranno.

Domenica 17 marzo alle ore 18 nuovo impegno casalingo e nuovo avversario tosto, quella Bologna in striscia positiva che attualmente ospita il terzo posto in classifica. Servirà veramente tutta la determinazione e la cattiveria cestistica oltre al calore e all’apporto del pubblico savonese, per tentare il colpaccio e conquistare i 2 punti.

Il tabellino:

Mikah Savona – La Molisana Campobasso 52-66

(Parziali: 16-22; 25-33; 38-54)

Mikah Savona: Penz 13, Vitari 9, Sansalone 9, Tosi 8, Svetlikova 6, Zolfanelli 5, Guilavogui 2, Azzellini, Villa, Ceccardi ne, Roncallo ne, Pregliasco ne. All. Bracco, ass. Napoli

La Molisana Campobasso: Di Gregorio 24, Reani 13, Bove 12, Ciavarella 9, Zelnyte 4, Porcu 4, Falbo, Marangoni, Sammartino, Landolfi ne. All. Sabatelli, ass. Filipponio – Anzini

Arbitri: Sironi (Sesto San Giovanni) e Fusari (Pavia)