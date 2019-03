La dietologa savonese Carla Lertola protagonista al Salone dell’Agroalimentare: gusto, educazione alimentare e antispreco

Finalborgo. Il Salone Ligure dell’Agroalimentare, in porgramma dal 15 al 17 marzo presso il Complesso Monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, quest’anno avrà una madrina di eccezione: la dottoressa Carla Lertola, medico chirurgo specialista in Scienze dell’Alimentazione e Dietetica che ha scelto questa ‘gustosa’ platea per promuovere il valore e l‘importanza del cibo.

La maratona enogastronomica, ricca di eventi educazionali e degustazioni di prodotti tipici locali, sarà infatti occasione per sensibilizzare al mangiare sano, seppure con qualche golosità e ‘peccatuccio’. “Si può mangiare bene e restare in forma, senza privazioni e concedendosi anche qualche strappo alla regola”, dichiara la dottoressa per il piacere di tutti i buongustai. Ma sottolinea anche un altro importante messaggio: il valore etico del cibo.

“Occorre fare cultura all’antispreco”, aggiunge la dottoressa Lertola, “insegnando a consumare porzioni corrette di cibo per passare dal concetto di avanzo al concetto di eccedenza. Ma non solo: grazie all’Associazione Robin Foood Onlus, che presiedo dalla sua fondazione, ci impegniamo a educare al buon uso del cibo, ovvero fornendo settimanalmente ‘pacchi intelligenti’ composti da cibi freschi contenenti tutti i macro e micronutrienti di cui l’organismo ha bisogno alla popolazione che non ha i mezzi per sostenersi, promuovendo in questo modo anche l’adozione di comportamenti nutrizionalmente sani con sensibili benefici per la salute. Robin Foood nell’anno 2017-2018 è riuscita a distribuire 1700 pacchi a diverse famiglie di Savona e Milano, traguardo che ci auspichiamo di eguagliare, anzi superare anche nel 2019”.

Sarà possibile incontrare la dottoressa Lertola: Venerdì, 15 Marzo, ore 16:00: taglio del nastro della manifestazione; Domenica, 17 Marzo, ore 17:30: presentazione del progetto Robin Food.