Savona. Si chiama “L.I.Fe. for Life” ed è la “corsa delle donne per le donne” organizzata in occasione dell’edizione 2019 della Savona Half Marathon dal club di Libera Imprenditoria Femminile di Savona.

Chi deciderà di aderire all’iniziativa parteciperà alla Family Run dando vita ad una camminata nella camminata, non competitiva. Tutte le donne, dalle più grandi alle più piccole, possono iscriversi contribuendo così a sostenere il Centro di Coordinamento senologia-breast unit dell’Asl 2 Savonese al quale verrà devoluto parte del ricavato.

Il costo dell’iscrizione per le donne sarà di 13 euro, mentre per le bimbe fino ai 12 anni il contributo da versare sarà di 10 euro. A tutte verrà regalata una maglietta da indossare durante la camminata con riprodotto il motto scelto per l’occasione dall’associazione: “L.I.Fe for LIFE”.

Sarà possibile ritirare maglietta e pettorale negli stand presenti in piazza Sisto IV oggi pomeriggio (fino alle 19) e domani mattina, domenica 17 marzo, dalle ore 7 alle 8.45. Al termine della corsa verranno consegnati premi donati dalle socie L.I.Fe.

L.I.Fe, acronimo di Libera Imprenditoria Femminile, nasce il 19 ottobre del 2017 grazie ad un’idea della fondatrice, Elisa Gauttieri che sostenuta da altre giovani libero professioniste, dà vita ad un club tutto rosa. Le socie provengono da ogni settore ed ambito, da quello sanitario a quello commerciale, dall’artistico a quello sociale.

“La nostra è un’associazione no-profit pronta ad impegnarsi per appoggiare e sostenere in maniera diretta alcune realtà del volontariato locale. Il suo scopo principale è raccogliere fondi da devolvere a chi ha più necessità. Le socie si riuniscono mensilmente per discutere e programmare eventuali nuovi progetti. Ad oggi in poco più di un anno sono state svolte varie iniziative. In associazione con la Croce Rossa di Vado Ligure-Quiliano sono stati organizzati due corsi certificati sulle manovre di disostruzione pediatrica totalmente gratuiti. Gli eventi hanno ricevuto un ottimo riscontro tanto da decretarne altre future edizioni già in programma” spiegano da L.I.Fe..

“Successivamente è stata organizzata una cena benefica il cui ricavato è stato devoluto all’Avis Comunale di Spotorno. Momento molto sentito per l’associazione è stato l’Apericena con autore che ha visto come ospite Giuseppe Bernát, il quale ha avuto il piacere di presentare il suo libro fotografico: ‘Le donne, il loro lavoro tra affetti, e problemi’; il ricavato della serata è stato devoluto all’Avis di Albissola Marina. In occasione di una delle notti bianche svoltasi a Luglio le socie hanno presenziato con uno stand al fine di raccogliere fondi per il gattile di Savona. Dal club sono stati creati due simboli, che rappresentano l’associazione. Il primo è stata la Co.Lana in una particolare serie dedicata al gruppo. Per ogni collana acquistata una percentuale viene data all’associazione. Il secondo la spilla in ceramica plasmata ispirandosi al cerchio con la libellula, emblema dell’associazione. Con collaborazione del Confartigianato Savona la spilla è stata presentata durante l’evento ‘Stile Artigianato’ tenutosi presso la fortezza del Priamar l’8 Dicembre 2018” concludono dal club di Libera Imprenditoria Femminile.