Killer Whales Savona: un netto successo sui Wind of USA per riprendersi il quinto posto

Savona. I Killer Whales tornano a giocare in casa di nuovo con qualche assenza importante; la partita si presenta comunque alla portata dei nerofucsia che scendono in campo contro il giovane gruppo dei Wind of USA, fanalino di coda del raggruppamento ma che nel girone di andata aveva impartito una lezione di umiltà ai savonesi.

Giachero, in campo nei panni di allenatore al posto di Parodi, fuori per infortunio, schiera due linee equilibrate e, nonostante il giovane gruppo dei torinesi si faccia valere a tratti, il primo tempo è in discesa: i gol arrivano e la difesa funziona abbastanza a dovere.

Il secondo tempo prosegue con un Savona più forte degli ospiti, ma un pelo più lezioso e più falloso: troppe interruzioni da parte dell’arbitraggio rendono una partita facile molto spezzettata ed innervosiscono entrambe le squadre.

Il risultato ha poco da aggiungere: 10 a 2 e i Killer Whales ritornano al quinto posto nella classifica generale.

“Oggi abbiamo giocato bene – afferma il coach in seconda Massimo Giachero -. Hanno segnato quasi tutti e abbiamo fatto girare bene il disco. Avremmo potuto essere più incisivi in alcuni settori, abbiamo fatto un paio di errori in difesa e ce li hanno fatti pagare a caro prezzo. Adesso dobbiamo rimanere concentrati perché Monsters e Torre Pellice stanno mostrando gli artigli e abbiamo avuto molta sfortuna con gli infortuni quest’anno non possiamo permetterci di interrompere la striscia se vogliamo andare alla seconda fase“.

Il tabellino della partita valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie C:

Killer Whales Savona – Wind of USA Torino 10-2 (6-1, 4-1)

Reti Savona: Giacchè D. (3), Gastaldi (3), Salzano And., Calleri, Giachero, Monaco

Reti Torino: Botto(2)

Savona: Monaco, Salzano An., Salzano Al., Giachero, Leviev, Giacchè D. Gastaldi, Calleri, Semenza. All. Stefano Parodi

Torino: Botto, Ceccanti, Laterra, Pacifico, Ceccanti B., Galbalma, Macario, Grendene, Luchi, Ghivarello. All. Roberto Botto