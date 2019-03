Juniores: il Savona si impone sul campo della Fezzanese e rafforza il primato

Vado Ligure. Nello scorso fine settimana si sono giocate le partite della ventitreesima giornata del campionato nazionale Juniores e della ventiquattresima giornata dei gironi regionali di Eccellenza.

Ecco risultati, classifiche e prossimo turno.

Il Savona vince 2-1 sul campo della Fezzanese nel big match per la lotta al primo posto e va a più 4 in classifica. Con il risultato di sabato, conseguito grazie alla doppietta di Dapelo, i ragazzi dei mister Cesare Errico ed Enrico Ragni consolidano il primo posto che permetterà loro di rimanere in testa anche la prossima settimana nonostante il turno di riposo.

Una vittoria sofferta, in una partita giocata per parecchi minuti in inferiorità numerica per l’espulsione nel primo tempo di Bisso, ma voluta fortemente dalla squadra, che con il lavoro e la dedizione dei ragazzi e dello staff permette di poter guardare con grande positività alle ultime partite del campionato. Il prossimo impegno sarà al Picasso di Quiliano sabato 30 marzo con la Lavagnese.

Juniores nazionali girone F

I risultati della 23ª giornata:

Fezzanese – Savona 1-2

Massese – Ponsacco 0-1

Seravezza Pozzi – Ligorna 0-1

Sestri Levante – Real Forte Querceta 2-2

Tuttocuoio – Ghivizzano Borgoamozzano 1-2

Viareggio – Lavagnese (rinviata al 20 marzo)

ha riposato: Unione Sanremo

La classifica: Savona 46; Fezzanese, Ghivizzano Borgoamozzano 42; Real Forte Querceta, Ligorna 40; Seravezza Pozzi 39; Unione Sanremo 32; Ponsacco 28; Massese 23; Tuttocuoio 18; Sestri Levante 17; Lavagnese 11; Viareggio 10

Le partite del 24° turno, in programma sabato 23 marzo:

Ghivizzano Borgoamozzano – Seravezza Pozzi

Lavagnese – Fezzanese

Ligorna – Viareggio

Ponsacco – Sestri Levante

Real Forte Querceta – Tuttocuoio

Unione Sanremo – Massese

riposa: Savona

Juniores regionali Eccellenza girone A

I risultati della 24ª giornata:

Arenzano – Albenga 6-2

Cairese – Imperia 4-3

Genova Calcio – Sestrese 0-0

Multedo – Loanesi San Francesco 2-1

Serra Riccò – Finale 3-2

Vado – Rivarolese 6-1

Voltrese Vultur – Varazze Don Bosco 1-2

La classifica: Vado 57; Sestrese 55; Genova Calcio 47; Serra Riccò 42; Cairese 35; Arenzano, Loanesi San Francesco 34; Imperia, Varazze Don Bosco 32; Albenga 29; Finale 25; Voltrese Vultur, Multedo 22; Rivarolese 11

Le partite del 25° turno, in programma sabato 23 marzo:

Albenga – Cairese

Imperia – Finale

Loanesi San Francesco – Serra Riccò

Rivarolese – Genova Calcio

Sestrese – Voltrese Vultur

Vado – Multedo

Varazze Don Bosco – Arenzano

Juniores regionali Eccellenza girone B

I risultati della 24ª giornata:

ANPI Casassa – Angelo Baiardo 0-3

Athletic Club Liberi – Superba 4-0

Canaletto Sepor – Don Bosco Spezia 0-2

Goliardicapolis – Busalla 5-1

Magra Azzurri – Molassana Boero 1-2

Real Fieschi – Caperanese 2-3

Sammargheritese – Valdivara 5 Terre 3-3

La classifica: Athletic Club Liberi 55; Angelo Baiardo 49; Goliardicapolis 48; Don Bosco Spezia 47; Molassana Boero 45; Valdivara 5 Terre 42; Sammargheritese 39; Superba 32; Anpi Sport E. Casassa 30; Magra Azzurri 25; Canaletto Sepor 17; Busalla 14; Real Fieschi 13; Caperanese 9

Le partite del 25° turno, in programma sabato 23 marzo:

Angelo Baiardo – Sammargheritese

Busalla – Canaletto Sepor

Caperanese – Athletic Club Liberi

Don Bosco Spezia – Magra Azzurri

Goliardicapolis – Anpi Sport E. Casassa

Molassana Boero – Real Fieschi

Superba – Valdivara 5 Terre