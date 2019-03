Ju jitsu: ad aprile torna a Savona il torneo Waza Kids

Savona. Il torneo Waza Kids, giunto alla sua terza edizione, vedrà la partecipazione di atleti appartenenti alle categorie giovanili dai 4 ai 17 anni, che gareggeranno nella disciplina del brazilian ju jitsu (arte marziale di lotta in piedi ed a terra con kimono). Si terrà domenica 14 aprile al Palavolley in via Molinero.

“L’idea di questo evento sportivo a Savona – spiega Igor Ercole, direttore tecnico dell’ASD Waza – nasce dall’esigenza di creare una competizione di alto livello nella nostra città, offrendo così la possibilità agli atleti savonesi di gareggiare a chilometri zero”.

Waza Kids è sinonimo di inclusione e beneficenza: l’ingresso al pubblico sarà gratuito e tutto il ricavato delle iscrizioni verrà devoluto all’associazione per l’assistenza domiciliare dei malati oncologici Savona Insieme. Inoltre la gara è aperta ai bimbi portatori di handicap, che gareggeranno con i normodotati, per un reale esempio di parificazione sportiva in un’atmosfera di totale inclusione.

“Il nostro obiettivo – prosegue – è quello di rendere questa gara (già molto sentita in tutto il nord Italia) come un appuntamento internazionale unico nel suo genere, dedicato ai giovani, ai bimbi meno fortunati ed alla beneficenza”.

Gli organizzatori sono alla ricerca di sponsor: “Se anche tu credi nello sport come momento di unione ed educazione, aiutaci a supportare questo evento. Per sponsorizzazioni si possono contattare il 3480500974 e la pagina Facebook Torneo WAZA Kids“.