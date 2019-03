Join the Game: Gaia, Sara, Francesca e Viola portano l’APS a Jesolo

Vado Ligure. Le ragazze Under 14 dell’Amatori Pallacanestro Savona hanno raggiunto un importante traguardo.

Nella giornata di domenica 24 marzo si è disputata a Chiavari la fase regionale del Join the Game 2019.

Le quattro cestiste biancorosse nella categoria Under 14 hanno superato le avversarie di turno e si sono così qualificate per la finale nazionale, che andrà in scena a Jesolo nel mese di maggio. Le biancorosse giocheranno contro le vincitrici di tutte le regioni italiane.

Viola Contati, Gaia Vivalda, Sara Cignoni e Francesca Giacobbe sono le giocatrici che hanno portato l’Amatori Pallacanestro Savona ad approdare alla fase nazionale.