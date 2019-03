Insulti razzisti ad un giovane portiere, Pizzorno (Coni): “Episodio vergognoso, servono provvedimenti

Savona. In merito dei presunti insulti razzisti, da parte della tifoseria della Cairese nel corso della partita a livello giovanile fra Cairese-Priamar, nei confronti del portiere della squadra ospite interviene il delegato provinciale del Coni Point Savona Roberto Pizzorno che afferma: “Un episodio vergognoso di cui bisogna avere il coraggio di prendere seri provvedimenti”.

“Il fatto è ancor più grave perché questo episodio è avvenuto durante una partita di settore giovanile, laddove sulle gradinate si dovrebbero applaudire le squadre e non incitare contro lanciando insulti razzisti. Stiamo vivendo un periodo molto delicato nello sport e mi auguro che questi episodi, che tutti condanniamo, non succedano più”.

“Lo sport deve unire, non dividere, e quindi, nei prossimi giorni incontrerò il ragazzo sudamericano che è stato coinvolto in questa bruttissima storia, ed i suoi genitori, per portare la mia solidarietà e la vicinanza di tutto il mondo sportivo savonese”.