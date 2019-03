Industriali, il Berta furioso: “Delrio ha fatto più danni della grandine”

Savona. “Bisognerebbe dire in modo chiaro che il ministro Delrio quando era in carica ha fatto più danni che la grandine. Sarebbe un modo di dire, ma è così: c’è una legge sugli appalti che blocca qualsiasi iniziativa di attività pubblica e rallenta tutto”. E’ un Alessandro Berta furioso quello che, questa mattina, si è sfogato al termine dell’incontro per fare il punto sull’attuazione del protocollo d’intesa siglato nel dicembre 2017 tra Comune di Savona e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, per lo “Sviluppo del Fronte Mare Portuale”. Il direttore dell’Unione Industriali savonese ha partecipato al vertice a Palazzo Sisto e non ha nascosto la sua contrarietà per la situazione.

“La riforma delle province ha creato ulteriori problemi, svuotandole sia di risorse umane che materiali. Infine con l’unificazione dei porti ha fatto anche lì qualche danno perché non ha dato sufficienti risorse per gestirli. I porti sono diventati fondamentalmente delle Prefetture anziché che fare il loro compito che è di promozione economica. Sono ingessati e quindi hanno dei grossi problemi di gestione” ha precisato il direttore dell’Uisv Berta.

Sull’esito dell’incontro per parlare del futuro del porto di Savona, il direttore dell’Unione Industriali di Savona ha commentato: “C’è un cronoprogramma che è stato messo in piedi tra il sindaco e il presidente dell’autorità portuale, ci sono interventi prioritari che sono stati individuati, ma è chiaro che devono rispettare la normativa attualmente prevista che prende dei mesi tra la fase preliminare e l’avvio dei lavori”.