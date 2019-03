Indice del clima, Savona è la sesta città d’Italia: temperature ok, il podio sfugge per vento e bombe d’acqua

Savona. In quali città d’Italia si vive meglio che a Savona, almeno per quanto riguarda il clima? Solo a Imperia, Catania, Pescara, Bari e Livorno. Lo afferma la classifica diffusa oggi da Il Sole 24 Ore in merito al cosiddetto “indice del clima”, ossia una serie di parametri che fotografa il benessere climatico nelle 107 città italiane capoluogo di provincia.

Le performance meteorologiche nel decennio 2008-2018 vengono rilevate attraverso 10 indicatori: ore di sole, indice di calore, ondate di calore, eventi estremi, brezza estiva, umidità relativa, raffiche di vento, piogge, nebbia e giorni freddi. La classifica finale è stata calcolata utilizzando i valori medi giornalieri oppure annuali registrati in ciascuna città, attribuendo mille punti alla città con il valore migliore, zero alla peggiore e un punteggio proporzionale a tutte le altre.

Leader di questa classifica, è di parecchio, è la città di Imperia che con 799,1 punti stacca clamorosamente tutti gli altri capoluoghi: la seguono Catania (731,3), Pescara (729,7), Bari (720,1) e Livorno (717). Sesta appunto Savona, con 705,4 punti di media. Nella “top ten” sei città su 10 sono del Sud, mentre fanalino di coda è Pavia e più in generale la Lombardia con 5 città tra le ultime 10.

Andando ad analizzare le singole voci, emergono punti di forza e criticità climatiche della nostra città negli ultimi 10 anni. Le voci in cui la Torretta eccelle sono quelle legate alla temperatura: sesta per indice di calore (i giorni annui con temperatura percepita sopra i 30 gradi sono 29,3), terza per ondate di calore (nel decennio solo 15 volte si sono sforati i 30 gradi per almeno tre giorni consecutivi), prima per quanto riguarda la nebbia (è una delle sei città italiane in cui non si è registrato nemmeno un giorno con 6 ore di nebbia).

Bene anche il parametro riguardante le piogge (a Savona piove per 74,5 giorni all’anno: la peggiore è Verbania, dove piove per 4 mesi) e la brezza estiva (ossia la velocità media del vento in estate). Non male quello relativo ai giorni freddi: a dominare sono ovviamente le località del sud Italia, ma Savona si piazza ugualmente 35a con solo 6,5 giorni l’anno in cui la temperatura massima percepita scende sotto i 3 gradi. Discorso analogo per le ore di sole giornaliere: 7,3, che ci “regalano” un 43° posto davanti anche località del sud come Caserta. Mentre l’umidità relativa (i giorni annui fuori dal comfort climatico) è comunque nella media.

Numeri da podio, decisamente. E allora cosa ci fa sfuggire la palma di “piccola Miami italiana” informalmente donataci dal governatore ligure Giovanni Toti tempo fa? Essenzialmente due fattori: le bombe d’acqua e, soprattutto, il vento. Savona è 85a nella classifica riguardante gli “eventi estremi”, ossia le giornate con accumuli di pioggia maggiori di 40 mm: decisive quindi le ormai costanti alluvioni di novembre/dicembre, quando le frane e le esondazioni mandano in tilt il nostro territorio. Ancora peggio il vento: solo in 5 città italiane soffia più forte che da noi. Ma questo, qualsiasi savonese lo sa. E ha imparato a conviverci. C’è comunque chi sta molto peggio: da noi le raffiche tormentano i residenti 79 giorni l’anno, a Perugia avviene addirittura quasi un giorno ogni due…

