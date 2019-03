Incidente stradale a Cairo, auto rovesciata su un fianco: ferita una donna

Cairo Montenotte. Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Cairo Montenotte, in Val Bormida.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15:15, la conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, rovesciandosi su un fianco. Il sinistro stradale si è verificato in via XXV Aprile: nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto.

La donna è rimasto incastrata all’interno dell’abitacolo: sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco di Cairo Montenotte, i militi della Croce Bianca cairese e l’automedica del 118.

Sul luogo del sinistro è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Per la donna ferita è stato disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Stando a quanto riferito dai sanitari le sue condizioni non sono gravi e non avrebbe riportato traumi significativi nell’incidente stradale.