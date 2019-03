Incidente in via Milano a Borghetto, migliorano le condizioni del 44enne scooterista

Pietra Ligure. Migliorano le condizioni di Paolo Pontarolo, il 44enne di Borghetto che ieri è rimasto vittima di un incidente stradale in via Milano a Borghetto Santo Spirito per il quale si trova tuttora ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure.

Dopo lo scontro tra il suo scooter e la moto condotta dal consigliere comunale Alessio D’Ascenzo, Pontarolo è stato trasferito al reparto di rianimazione del nosocomio pietrese in gravi condizioni. Anche per questo motivo l’uomo è stato mantenuto in coma farmacologico fino a stamattina. D’Ascenzo, invece, è stato dimesso nel giro di qualche ora: ha riportato una frattura ad una spalla, oltre a qualche lieve contusione.

Secondo quanto riferito, Pontarolo oggi sta meglio: è vigile e reattivo e le sue condizioni sono stabili.

L’incidente che lo ha visto protagonista è avvenuto intorno alle 9 di ieri mattina. Stando a quanto accertato, lo scontro è avvenuto nei pressi del parcheggio riservato ai dipendenti del Comune e situato dietro il municipio, all’estremità nord di via Milano.