Andora, auto cappottata in via San Lazzaro: conducente grave in ospedale

Andora. Incidente questa sera, un manciata di minuti prima delle 18, alla Marina di Andora e, più precisamente, in via San Lazzaro. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, ma quel che è certo è che una macchina, guidata da un uomo, a seguito dell’incidente, è finita cappottata in mezzo alla carreggiata.

Stando al racconto di alcuni testimoni, pare che l’auto stesse procedendo, in modo regolare e a velocità contenuta, in via San Lazzaro, salvo poi iniziare a sbandare vistosamente all’improvviso e senza un apparente motivo. Ad un certo punto, la vettura è uscita dalla carreggiata ed è andata ad impattare contro una ringhiera laterale, ribaltandosi.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, la croce bianca di Andora e l’automedica, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. È stato necessario l’intervento dei pompieri che, non senza fatica, sono riusciti a liberare il conducente (unico occupante del veicolo) dalle lamiere.

Dopo aver prestito le prime cure al ferito sul posto, è stato caricato in ambulanza e trasportato, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.