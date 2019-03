Incidente a Quiliano, auto si ribalta su un fianco

Quiliano. Un incidente si è verificato oggi intorno alle 13.35 a Valleggia. Un’auto, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata su un fianco all’altezza dell’incrocio tra via Torcello e via Caravaggio.

Immediato l’intervento sul posto dei medici del servizio sanitario d’emergenza, di un’ambulanza della Croce Verde di Albisola e dei vigili del fuoco.

Fortunatamente la persona a bordo dell’auto non ha riportato ferite gravi. E’ stata comunque portata all’ospedale San Paolo di Savona per accertmanenti.