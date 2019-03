Agg. ore 17.25: I vigili del fuoco stanno ancora operando. Circa le origini del rogo, le fiamme potrebbero aver preso origine da una baracca in cui erano immagazzinati materiali plastici; oppure a prendere fuoco potrebbero essere rifiuti abbandonati nell’area verde.

Per fortuna, pur arrivando a poche decine di metri da un’abitazione, le fiamme non hanno intaccato le case presenti in zona.

Galleria fotografica Incendio di bosco sulle colline di Albenga









Albenga. Un incendio è divampato questo pomeriggio nella zona di regione Colombero, tra Albenga e Alassio.

Secondo quanto accertato, a prendere fuoco è una zona verde situata sulle colline alle spalle della discoteca Essaouira.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento ingauno, con il supporto di un elicottero (che sta effettuando diversi lanci d’acqua sulla zona interessata dalle fiamme) ed i carabinieri.

Al momento il rogo non sta minacciando le abitazioni presenti in zona: solo una casa si trova piuttosto vicina alla linea del fuoco.

A complicare il lavoro degli operatori il vento che sta spirando nelle ultime ore sul savonese.