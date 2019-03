Vado Ligure.Cerimonia di inaugurazione del collegamento viario che collega Vado Ligure a Bergeggi, di recente sistemato nell’ambito di un progetto di restyling del tratto che migliorerà la mobilità della zona.

In contemporanea, si è svolto anche il taglio del nastro del nuovo parcheggio di via Na Munte.

La cerimonia si è svolta a San Genesio, in via Montegrappa, in prossimità dell’intersezione con via Antica Romana, al confine tra i due comuni, alla presenza del sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano, del sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello e del presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, oltre che dell’assessore comunale Fabio Gilardi che ha seguito l’intervento, con un investimento portato avanti dall’amministrazione comunale vadese per oltre 500 mila euro.

Tutti hanno espresso congiuntamente la massima soddisfazione per il completamento dei lavori e l’inaugurazione della nuova strada. Presenti anche autorità militari e associazioni del territorio.